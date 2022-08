Ataque de drone da CIA em Cabul mata líder da Al Qaeda, dizem autoridades dos EUA

Por Idrees Ali







WASHINGTON (Reuters) – O líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi morto em um ataque com drone da CIA no Afeganistão, disseram autoridades norte-americanas nesta segunda-feira, no maior golpe para o grupo militante desde que seu fundador, Osama bin Laden, foi morto em 2011.

Zawahiri, um cirurgião egípcio que tinha uma recompensa de 25 milhões de dólares por sua cabeça, ajudou a coordenar os ataques de 11 de setembro de 2001 que mataram quase 3.000 pessoas bis EUA.

Uma das fontes norte-americanas, falando sob condição de anonimato, afirmou que um ataque de drone foi realizado pela CIA na capital afegã, Cabul, no domingo.

“No fim de semana, os Estados Unidos conduziram uma operação de combate ao terrorismo contra um alvo significativo da Al Qaeda no Afeganistão”, disse uma autoridade graduada do governo.

“A operação foi bem sucedida e não houve vítimas civis”, acrescentou.

Não ficou imediatamente claro como os Estados Unidos, que não têm tropas no terreno, confirmaram que Zawahiri havia sido morto.

Houve rumores da morte de Zawahiri várias vezes nos últimos anos, e há muito tempo se diz que ele estava com problemas de saúde.

Sua morte levanta questões sobre se Zawahiri recebeu refúgio do Taliban após a tomada de Cabul em agosto de 2021.

O ataque de drone é o primeiro ataque conhecido dos EUA no Afeganistão desde que tropas e diplomatas dos EUA deixaram o país em agosto de 2021.

A operação pode reforçar a credibilidade das afirmações de Washington de que os Estados Unidos ainda podem enfrentar ameaças dentro do Afeganistão sem uma presença militar no país.

Em um comunicado, o porta-voz do Taliban Zabihullah Mujahid confirmou que um ataque ocorreu e o condenou veementemente, chamando-o de violação de “princípios internacionais”.

O paradeiro de Zawahiri –com rumores apontando para a área tribal do Paquistão ou dentro do Afeganistão– era desconhecido até o ataque.

Um vídeo divulgado em abril no qual ele elogiava uma muçulmana indiana por desafiar a proibição de usar um véu islâmico dissipou os rumores de que ele havia morrido.

Uma forte explosão ecoou por Cabul na manhã de domingo.

“Uma casa foi atingida por um foguete em Sherpoor. Não houve vítimas porque a casa estava vazia”, ​​disse Abdul Nafi Takor, porta-voz do Ministério do Interior, mais cedo.

Uma fonte do Taliban, pedindo anonimato, afirmou que houve relatos de pelo menos um drone sobrevoando Cabul naquela manhã.

Acredita-se que Zawahiri, com outros membros de alto escalão da Al Qaeda, tenha planejado o ataque de 12 de outubro de 2000 ao navio USS Cole no Iêmen, que matou 17 marinheiros norte-americanos e feriu mais de 30 outros, disse o site Rewards for Justice.

Ele foi indiciado nos EUA por participação nos atentados de 7 de agosto de 1998 contra as embaixadas dos EUA no Quênia e na Tanzânia que mataram 224 pessoas e feriram mais de 5.000.

(Reportagem adicional de Jeff Mason, Jonathan Landay, Arshad Mohammed e Matt Spetalnick em Washington e Mohammad Yunus Yawar em Cabul)