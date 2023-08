Ataque da Ucrânia a porto russo interrompeu embarque de grãos e petróleo, dizem fontes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 13:45 Compartilhe

Kiev, 4 – A Ucrânia atingiu um dos maiores portos da Rússia com drones navais, interrompendo os embarques de grãos e petróleo enquanto os combates no Mar Negro se intensificavam, ameaçando os mercados mundiais de alimentos e energia.

O ataque de sexta-feira ocorreu depois que a Rússia atingiu vários portos e terminais de grãos ao longo da costa ucraniana do Mar Negro e ao longo do rio Danúbio, degradando a capacidade da Ucrânia de exportar grãos e abalando os nervos do Oriente Médio e da África, principais compradores de trigo e milho do país.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que repeliu o ataque ao porto de Novorossiysk, destruindo dois drones de superfície ucranianos.

Um vídeo publicado pelo site de notícias ucraniano Ukrainska Pravda e verificado pela Storyful, de propriedade da News Corp, controladora do The Wall Street Journal, mostrou a proa de um dos drones se chocando contra o navio de desembarque.

As autoridades ucranianas, de acordo com sua prática habitual, não reconheceram publicamente a responsabilidade pelo ataque e uma porta-voz do exército do país sugeriu que se tratava de uma provocação russa.

No entanto, uma autoridade ucraniana, falando em particular, confirmou que o ataque foi uma operação ucraniana, enquanto Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse que “os drones estão mudando as regras do jogo” no Mar Negro. Fonte: Dow Jones Newswires.

