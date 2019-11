Ataque contra militares italianos no Iraque fere ao menos 5

ROMA, 10 NOV (ANSA) – Um atentado contra soldados italianos na manhã deste domingo (10) no Iraque deixou pelo menos cinco feridos, sendo três em estado grave, segundo apuração da ANSA com fontes militares.

De acordo com as autoridades, um artefato explodiu enquanto um grupo das forças especiais italianas no território realizava atividades de treinamento em conjunto com soldados iraquianos envolvidos na luta contra o grupo Estado Islâmico. Os cinco italianos foram resgatados imediatamente e levados a um hospital com a ajuda de um helicóptero americano. Até o momento, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do ataque.

O ministro da Defesa da Itália, Lorenzo Guerini, acompanha a situação “com atenção e apreensão” por meio de informações prestadas pelo general Enzo Vecciarelli. O presidente italiano, Sergio Mattarella, e o primeiro-ministro Giuseppe Conte também estão cientes do ataque.

“Nestas horas de preocupação, expressamos a mais profunda proximidade às famílias e colegas dos militares envolvidos”, afirmou Guerini. (ANSA)