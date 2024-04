Ataque contra mesquita no Afeganistão deixa seis mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/04/2024 - 6:01 Para compartilhar:

Seis pessoas morreram em um ataque contra uma mesquita na região oeste do Afeganistão, informou o governo talibã nesta terça-feira.

“Uma pessoa não identificada abriu fogo contra os fiéis civis na segunda-feira à noite, no distrito de Guzara, na província de Herat”, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.

“Seis civis foram martirizados e um ficou ferido”, acrescentou na rede social X.

A agência estatal de notícias Bakhtar News informou o mesmo balanço de vítimas do ataque, que aconteceu em um distrito ao sul da capital provincial, também chamada Herat.

Nenhum grupo reivindicou o ataque até o momento.

Analistas apontam que o braço regional do grupo extremista Estado Islâmico como a maior ameaça à segurança doe Afeganistão desde o retorno dos talibãs ao poder, em 2021.

bur-jts/cwl/dbh/zm/fp