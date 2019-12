Ataque contra igreja no Texas deixa ao menos dois mortos

Duas pessoas morreram e uma terceira se encontra em estado crítico, após um ataque com arma de fogo neste domingo (29) em uma igreja em Fort Worth, Texas, informaram autoridades locais, destacando que o atacante está entre os mortos.

“Por volta das 09H57 locais (13H57 de Brasília), a polícia e os bombeiros de White Settlement foram advertidos sobre disparos na igreja West Freeway Church of Christ”, disse à AFP Mike Drivdahl, porta-voz do corpo de bombeiros de Forth Worth.

“Ao chegar ao local, confirmaram que houve disparos”, acrescentou.

Três pessoas, entre as quais estava o atacante, foram hospitalizados em caráter de urgência. “As três se encontravam em estado crítico quando foram levadas”, disse Drivdahl.

A porta-voz do serviço de ambulâncias que se dirigiu ao local do ataque, Macara Trusty, disse à AFP que “duas pessoas morreram”, uma delas o atacante, e uma terceira se encontra “em estado crítico”.

Ken Paxton, procurador-geral do Texas, disse que a notícia lhe causou “choque e tristeza”.

No sábado, em um bairro residencial de Houston, uma das principais cidades do estado do Texas, ao menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas após levar tiros durante as filmagens de um vídeo musical em que participavam homens jovens na casa dos 20 anos de ascendência hispânica.