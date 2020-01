Ataque contra academia militar deixa 28 mortos na Líbia

TÚNES, 5 JAN (ANSA) – Um ataque contra uma academia militar em Trípoli, na Líbia, deixou ao menos 28 mortos e 18 feridos neste sábado (4). “O ataque matou 28 cadetes e feriu outras dezenas”, afirmou Amin al-Hashemi, porta-voz do Ministério da Saúde do Governo de União Nacional da Líbia. A academia fica no setor residencial de Trípoli, em Al-Hadba al-Khadra.

Há meses, a capital da Líbia tem sofrido uma ofensiva ordenada pelo marechal Khalifa Haftar, que tenta conquistar a área e derrubar o governo de união reconhecido pela ONU. Representantes de Haftar, porém, negaram envolvimento no ataque à academia. (ANSA)