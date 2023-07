Ataque com mísseis deixa quatro mortos na cidade ucraniana de Lviv

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 6:02 Compartilhe

Um ataque com mísseis matou quatro pessoas em um edifício residencial na cidade de Lviv (oeste) nesta quinta-feira (6), no maior bombardeio contra uma infraestrutura civil da localidade desde o início da guerra na Ucrânia, anunciaram as autoridades locais.

“Um edifício de apartamentos foi atingido por um ataque ataque russo com mísseis”, afirmou no Telegram o ministro ucraniano do Interior, Igor Klimenko.

“O terceiro e o quarto andares do prédio foram destruídos no ataque (…) Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas”, acrescentou.

As equipes de resgate trabalhavam para resgatar as pessoas presas entre os escombros, informou Klimenko.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometeu uma “resposta tangível” ao ataque russo.

“Infelizmente há feridos e mortos… Definitivamente haverá uma resposta ao inimigo, uma resposta tangível”, afirmou Zelensky no Telegram.

O prefeito de Lviv Andriy Sadovyi, indicou que mais de 50 apartamentos foram “destruídos” e um dormitório da Universidade Politécnica da cidade foi atingido.

“Este é o maior ataque contra uma infraestrutura civil de Lviv desde o início da invasão russa”, em 24 de fevereiro de 2022, destacou Sadovyi.

Não foi possível determinar quantos mísseis foram lançados contra a cidade.

