Ataque com faca na Alemanha deixa vários feridos em estado grave

Várias pessoas ficaram “gravemente feridas” em um ataque com faca na cidade alemã de Mannheim nesta sexta-feira (31), declarou o chefe de governo, Olaf Scholz, que citou imagens “horríveis”.

“Meus pensamentos estão com as vítimas. A violência é absolutamente inaceitável em nossa democracia. O autor deve ser punido severamente”, escreveu Scholz na rede social X.

Segundo vários veículos de comunicação alemães, entre os feridos estão um policial e um ativista anti-islã que se preparava para participar de um comício do seu movimento.

A polícia não forneceu mais detalhes, limitando-se a dizer que várias pessoas ficaram feridas em um ataque com faca e que os agentes dispararam e balearam o agressor.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um jovem armado com uma faca esfaqueando várias pessoas no centro de Mannheim. Vários homens tentam segurá-lo no chão, sem sucesso. O agressor conseguiu se levantar e atingir as costas de um policial, antes que outro policial o neutralizasse com um tiro.

Segundo vários veículos de comunicação social, incluindo o jornal Bild, o principal alvo do ataque era Michael Stürzenberger, um conhecido ativista anti-islã, que se preparava para discursar em uma reunião organizada pelo Movimento Cidadão Pax Europa (BPE).

Este movimento, cujo objetivo é denunciar “os perigos da influência do islã político nas sociedades democráticas da Alemanha e da Europa”, relatou no seu site o ataque a Stürzenberger, referindo-se a um “ataque com faca” durante uma das suas reuniões.

O ativista, assim como “vários voluntários do BPE e um policial, foram feridos com uma faca”, alguns deles “gravemente”, afirmou o movimento.

Segundo o BPE, o policial ficou ferido no pescoço e nas costas.

Stürzenberger, de 59 anos, foi porta-voz do partido conservador bávaro CSU em Munique e está ativamente envolvido em diversas organizações próximas à extrema direita.

