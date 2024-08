Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 AGO (ANSA) – Um ataque com faca ocorrido na noite da última sexta-feira (23) na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, deixou pelo menos três mortos e oito feridos, sendo cinco em estado grave, informaram as autoridades locais neste sábado (24). (ANSA).