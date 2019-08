Ataque com faca deixa morto e ao menos 8 feridos na França

PARIS, 31 AGO (ANSA) – Pelo menos um jovem de 19 anos morreu e outras oito pessoas ficaram feridas neste sábado (31) após um homem atacá-los com uma faca e um espeto de churrasco nos arredores de Lyon, na França. O ataque ocorreu por volta das 17h (horário local) em frente à estação de metrô Laurent-Bonnevay, na cidade de Villeurbane, no centro do país, onde diversas pessoas esperavam o ônibus.

De acordo com as autoridades, entre os feridos, três estão em estado grave. A polícia informou que o suposto agressor foi preso sob acusação de homicídio e tentativa de homicídio. Ele seria um imigrante afegão de 33 anos que buscava asilo. A procuradoria especial antiterrorismo não está no caso, mas ainda assim as autoridades investigam se o crime tem ligação com terrorismo.

Em Lyon, o último ataque foi registrado em maio passado, quando um pacote bomba foi detonado diante de uma padaria e deixou 14 feridos. O suspeito, o argelino radicalizado Mohamed Hichem Medjoub, foi preso três dias depois. Em depoimento à polícia, ele disse aos investigadores que havia jurado lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) (ANSA).