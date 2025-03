Ataque com faca deixa 4 pessoas gravemente feridas em Amsterdã

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (27) em Amsterdã em um ataque com faca, e um suspeito, também ferido, foi detido, anunciou a polícia, que estabeleceu um cordão de segurança ao redor do local do incidente, próximo à central Praça Dam.

“Atualmente, não dispomos de informações sobre a causa ou o motivo do incidente de esfaqueamento. Isso faz parte da nossa investigação”, declarou a polícia em um comunicado.

O primeiro balanço policial informou sobre cinco feridos, sem precisar que um deles era o suspeito do ataque.

As primeiras imagens da agência de notícias local ANP mostravam uma pessoa em uma maca sendo colocada em uma ambulância.

Um helicóptero de assistência médica pousou na Praça Dam para atender as vítimas.

Também chegaram ao local veículos da polícia e ambulâncias.

Apesar da evacuação dos feridos, a presença das forças de segurança, bem como das ambulâncias, continua significativa, constatou um jornalista da AFP.

“Esta tarde, às 15h50 [11h30 de Brasília], uma agressão com arma branca ocorreu na rua Saint Nicolaas. Quatro pessoas ficaram gravemente feridas. Um suspeito foi detido, que também ficou ferido”, declarou um porta-voz da polícia aos jornalistas.

Um transeunte conteve o suspeito, que ficou ferido na perna, informou a polícia em um comunicado no X.

O suspeito “está recebendo atendimento médico e será interrogado posteriormente”, declarou o porta-voz da polícia.

ric/cvo/ybl/hgs/mb/jmo/aa/am