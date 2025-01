Ataque com drones russos mata uma pessoa no subúrbio de Kiev

Um ataque com drones russos matou uma pessoa e feriu quatro no subúrbio da capital ucraniana nesta sexta-feira, informaram as autoridades locais.

As forças de Moscou intensificaram seus bombardeios aéreos em toda a Ucrânia durante as primeiras semanas do inverno, incluindo um ataque com drones no Ano Novo contra o centro de Kiev, que matou duas pessoas.

“Uma pessoa morta e quatro feridas em um ataque aéreo inimigo contra a região de Kiev”, declarou nas redes sociais nesta sexta-feira Mikola Kalashnik, governador da região nos arredores de Kiev.

O governador indicou que um caminhoneiro morreu ao ser atingido pelos destroços do drone abatido, que também atingiram uma casa, ferindo três pessoas, entre elas, um adolescente de 16 anos e seu pai.

A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 93 drones durante a noite e que 60 dispositivos de ataque e 26 de atração foram derrubados ou desativados por interceptadores eletrônicos.

Vários caíram em dois distritos de Kiev, mas não houve feridos, segundo o prefeito.

