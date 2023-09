Ataque com drones russos deixa um morto na região ucraniana de Odessa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2023 - 5:57 Compartilhe

Uma pessoa morreu nesta quarta-feira (6) em um ataque com drones da Rússia contra uma zona portuária às margens do Danúbio, na região de Odessa, sudoeste da Ucrânia.

O ataque noturno durou três horas e teve como alvo o distrito de Izmail, informou o governador da região, Oleg Kiper, no Telegram.

O porto fluvial na fronteira com a Romênia virou a principal rota de exportação para os produtos ucranianos desde que a Rússia abandonou, em julho, o acordo para permitir o trânsito de cereais pelo Mar Negro.

“Infelizmente, uma pessoa morreu”, disse Kiper. Ele identificou a vítima como um trabalhador agrícola que ficou gravemente ferido e faleceu no hospital.

“Registramos destruição e incêndios em diferentes pontos”, afirmou o governador, que citou danos na infraestrutura portuária e agrícola.

Desde o fim do acordo de cereais no Mar Negro, a Rússia intensificou os ataques contra as regiões Odessa e Mykolaiv, no sul da Ucrânia, que abrigam portos e instalações cruciais para as exportações agrícolas.

As tropas ucranianas derrubaram 17 drones russos na região de Odessa na madrugada de segunda-feira.

O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, afirmou na terça-feira que os ataques aconteceram “muito perto” da fronteira.

O país, membro da União Europeia e da Otan, criticou com veemência os ataques russos contra a infraestrutura portuária do Danúbio.

