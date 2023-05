Ataque com drones causa incêndio em refinaria russa, diz mídia estatal

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/05/2023 - 23:58 Compartilhe

Um ataque com drones no sul da Rússia causou um incêndio em uma refinaria de petróleo, informou a agência de notícias estatal russa TASS nesta quinta-feira (4).

O incêndio no tanque da refinaria, no sul do território de Krasnodar, começou após um ataque de “um drone não identificado”, disse um oficial de emergências à TASS.

Na aldeia vizinha de Volna, um incêndio semelhante em um depósito de petróleo cobriu uma área de 1.200 metros quadrados. As autoridades também atribuíram o incidente à queda de um drone.

O incidente se soma a uma série de recentes ataques de drones anunciados pelo Kremlin, incluindo um que foi descrito como uma tentativa de assassinar o presidente Vladimir Putin na quarta-feira.

Moscou alegou ter abatido dois drones direcionados à residência de Putin naquele dia e acusou a Ucrânia de um ataque “terrorista”.

Kiev insiste que “não teve nada a ver” com o suposto ataque e sugeriu que foi “encenado” por Moscou, enquanto Washington expressou ceticismo sobre quaisquer alegações feitas pela Rússia.

A onda de aparentes ataques de sabotagem foi usada para destacar a exposição da Rússia às ações de seus inimigos, enquanto o Kremlin se prepara para as celebrações nacionais.

Em 9 de maio, a Rússia celebra a derrota da Alemanha nazista pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial, um evento comemorado em grande estilo sob o governo de Putin.

