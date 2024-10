Ataque com drone no sábado conseguiu atingir casa de Netanyahu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 22 OUT (ANSA) – A imprensa israelense confirmou nesta terça-feira (22) que o drone lançado pelo Hezbollah no sábado passado (19) contra a residência privada do premiê Benjamin Netanyahu em Cesareia conseguiu atingir o imóvel.

De acordo com a mídia local, a censura militar autorizou a publicação da notícia apenas agora.

Uma foto publicada pelo site The Times of Israel mostra que o drone foi capaz de derrubar árvores e quebrar a vidraça de um quarto, mas não conseguiu penetrar no imóvel.

Netanyahu e sua esposa não estavam na residência no momento do ataque, que foi reivindicado nesta terça pelo Hezbollah e não deixou feridos. (ANSA).