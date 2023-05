Ataque armado em hospital deixa um morto e 4 feridos nos EUA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/05/2023 - 22:13 Compartilhe

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas nesta quarta-feira (3) na cidade de Atlanta, no sul dos Estados Unidos, quando um homem armado abriu fogo na sala de espera de um hospital, informou a polícia.

O Departamento de Polícia apontou Deion Patterson, um ex-integrante da Guarda Costeira, como o suspeito de ter efetuado os disparos no Hospital Northside, pouco depois do meio-dia local (14h00 em Brasília).

Em um breve comunicado difundido através de sua página no Facebook, a polícia de Atlanta disse que “Deion Patterson foi detido”.

As vítimas têm entre 25 e 71 anos, informou a polícia em entrevista coletiva nesta quarta. Além disso, todas elas são mulheres, indicou o prefeito de Atlanta, Andre Dickens.

Patterson estava acompanhado de sua mãe na sala de espera do hospital. Ela não ficou ferida no incidente, informou o chefe de polícia Darin Schierbaum. A emissora CNN informou que o homem se “enfureceu” durante uma visita, antes de abrir fogo.

As autoridades publicaram uma foto de Patterson na qual ele aparece com calças escuras, um suéter com capuz e máscara cirúrgica branca.

O incidente provocou o fechamento temporário de varias escolas próximas do hospital.

A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris já estão a par do incidente. “Os americanos devem ser capazes de se sentirem livres para ir ao comércio, à igreja”, disse a porta-voz Karine Jean-Pierre.

Este ano, ocorreram nos Estados Unidos mais de 190 ataques armados envolvendo quatro ou mais vítimas, fatais ou não, segundo a organização Gun Violence Archive.

Com mais armas do que habitantes, o país tem o índice mais alto de mortes relacionadas com armas de fogo entre os países desenvolvidos: 45.000 em 2020 e mais de 49.000 em 2021.

