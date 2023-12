Ataque armado deixa 12 mortos em festa no México (MP)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/12/2023 - 17:46 Para compartilhar:

Doze pessoas morreram na madrugada deste domingo em um ataque armado ocorrido durante uma festa no povoado de Salvatierra, estado de Guanajuato, anunciaram autoridades locais.

“Até o momento, foram reportadas 12 pessoas sem vida”, publicou no X o Ministério Público (MP) de Guanajuato, um dos estados mais violentos do México devido à atuação de grupos criminosos. Uma dezena de feridos foram transferidos para hospitais.

Segundo a imprensa local, o massacre ocorreu em um local alugado para a realização da festa, no município de Salvatierra. A fundação Terra Negra, que promove projetos sociais na localidade, informou que as vítimas foram jovens que participavam das “posadas”, celebrações que antecedem o Natal.

“Condeno a violência lamentável ocorrida nesta manhã na comunidade de San José del Carmen. Estamos à completa disposição e em coordenação com o MP”, publicou no Facebook o prefeito de Salvatierra, Germán Cervantes.

Ataques semelhantes foram registrados nos últimos anos em Guanajuto, que lidera a lista de estados com mais homicídios no México neste ano, com 3.029, segundo números oficiais.

O distrito, que abriga um centro industrial próspero, tornou-se um cenário de disputa entre os grupos de Santa Rosa de Lima e o cartel Jalisco Nova Geração, dedicado ao tráfico de drogas e ao roubo de combustível, entre outros crimes.

