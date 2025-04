Ataque aéreo russo mata uma pessoa em Kiev, capital da Ucrânia

Kiev, Ucrânia (AP) — Uma pessoa foi morta no domingo quando ataques aéreos russos atingiram a capital ucraniana, Kiev, enquanto o número de mortos no ataque mortal de sexta-feira na cidade central ucraniana de Kryvyi Rih continuou a aumentar.

A vítima de Kiev foi encontrada perto do epicentro do ataque no distrito de Darnytskyi, na cidade, disse o prefeito Vitali Klitschko. Mais três pessoas ficaram feridas no ataque, que causou incêndios em várias áreas não residenciais, danificando carros e prédios.

Em uma declaração nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse que a intensificação dos ataques russos mostrou que ainda não há pressão internacional suficiente sobre Moscou.

Ele disse que a Rússia lançou mais de 1.460 bombas aéreas guiadas, quase 670 drones de ataque e mais de 30 mísseis na Ucrânia somente na semana passada.

“Esses ataques são a resposta de (o presidente russo Vladimir) Putin a todos os esforços diplomáticos internacionais. Cada um dos nossos parceiros — os Estados Unidos, toda a Europa, o mundo inteiro — viu que a Rússia pretende continuar a guerra e a matança”, disse Zelenskyy.

“É por isso que não pode haver alívio da pressão. Todos os esforços devem ser direcionados para garantir a segurança e aproximar a paz.”

Enquanto isso, autoridades disseram que o número de mortos no ataque de sexta-feira à cidade central de Kryvyi Rih continuou a crescer, com 19 mortos — incluindo muitas crianças — e mais 75 feridos.

Oleksandr Vilkul, chefe da administração militar de Kryvyi Rih, declarou três dias de luto pelo ataque, começando em 7 de abril. Ele disse que havia “dor no coração de milhões de pessoas”.

“Juntos, resistiremos. E não importa o quão difícil seja, venceremos”, disse ele. “O inimigo será punido por cada ucraniano e por cada lágrima de mãe.”

Autoridades locais disseram que o ataque de Kryvyi Rih danificou 44 prédios de apartamentos e 23 casas particulares.

O Ministério da Defesa russo afirmou na sexta-feira que havia realizado um ataque de míssil de alta precisão com uma ogiva altamente explosiva em um restaurante onde uma reunião com comandantes de unidade e instrutores ocidentais estava ocorrendo.

O exército russo afirmou que o ataque matou 85 militares e oficiais estrangeiros e destruiu 20 veículos. As alegações do exército não puderam ser verificadas de forma independente. O Estado-Maior Ucraniano rejeitou as alegações.

Em outros lugares, tropas russas dispararam 23 mísseis e 109 drones de ataque e isca em toda a Ucrânia durante a noite, disse a força aérea ucraniana no domingo. Treze mísseis e 40 drones foram abatidos, enquanto 53 drones de isca foram bloqueados e não chegaram aos seus destinos, disse.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas defesas aéreas destruíram 11 drones ucranianos, incluindo oito sobre a região de Rostov e dois sobre a região de Kursk.