Ataque aéreo russo mata civil e deixa feridos em Kiev

KIEV, 13 JUL (ANSA) – Um ataque aéreo russo a Kiev deixou um civil morto e quatro feridos na madrugada desta quinta-feira (13).

A defesa antiaérea ucraniana abateu mísseis e drones russos, e os detritos atingiram e danificaram diversos edifícios.

As informações foram divulgadas através do Telegram pelo prefeito da capital da Ucrânia, Vitaly Klitschko.

“O corpo de uma pessoa foi encontrado enquanto um incêndio era apagado em um condomínio no distrito de Podil. No distrito de Danytskyi, a queda de detritos deixou a fachada de um edifício residencial destruída”, escreveu.

Alarmes de ataque aéreo começaram a ser ouvidos em todo o país pouco depois da meia-noite no horário local.

A partir de 1h40 da manhã, as fortes explosões puderam ser ouvidas até mesmo de dentro do abrigo antiaéreo do hotel onde está hospedada a reportagem da ANSA.

Segundo o chefe da administração militar de Kiev, Sergiy Popko, as forças ucranianas derrubaram uma dezena de drones.

“É o 505º dia da invasão. Pelo terceiro dia consecutivo, Kiev é atacada por munições em Shaheds [modelo de drone militar].

Nesta noite houve um ataque maciço de drones iranianos.

Aeronaves entraram na capital vindo de várias direções. Cerca de uma dezena de alvos inimigos foram identificados e destruídos por nossas defesas”, disse Popko em mensagem divulgada no Telegram. (ANSA).

