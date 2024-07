Ataque a Trump deflagra rali de criptomoedas e bitcoin volta a superar marca de US$ 60 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2024 - 14:44 Para compartilhar:

O bitcoin apresenta ganhos firmes e supera a marca de US$ 60 mil neste domingo, 14, após o ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ampliar as chances de o republicano voltar à Casa Branca.

Por volta das 14h10 (de Brasília), o bitcoin subia 2,14%, a US$ 60.082,32, enquanto o ethereum ganhava 1,77%, a US$ 3.167,06, de acordo com cotações da Binance. Já a memecoin MAGA disparava 47,27%, a US$ 9,338 – o acrônimo é uma referência ao slogan Make America Great Again (Faça a América Grande Outra Vez, em tradução livre).

Nas bolsas de apostas, a probabilidade de Trump derrotar o atual presidente americano, Joe Biden, Biden nas eleições de novembro disparou imediatamente após os primeiros relatos de disparos em um comício na Pensilvânia. As chances do democrata já vinham em baixa desde o desempenho negativo no debate contra o rival no final de junho.

Durante a campanha, Trump tem adotado discurso favorável aos criptoativos e chegou a dizer que pretende acabar com a “guerra” deflagrada pelo atual presidente americano, Joe Biden, contra o setor.

Após a notícia, o bitcoin liderou o rali e quebrou importantes barreiras técnicas. O popular trader Rekt Capital escreveu no X (antigo Twitter) que, agora, a principal criptomoeda do mundo mira a marca de US$ 60,6 mil, que representa um importante nível de resistência.