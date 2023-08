Ataque a tiros por ‘ódio racial’ deixa três mortos nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2023 - 8:30 Compartilhe

Um homem branco matou a tiros no sábado (26) três pessoas negras, dois homens e uma mulher, em Jacksonville, no estado americano da Flórida, antes de cometer suicídio, informaram autoridades, citando o “ódio racial” como motivo do ataque.

“Seu alvo era um determinado grupo de pessoas, os negros, que ele disse que queria matar. E isso está muito claro”, disse o xerife TK Waters sobre o atirador.

De acordo com Waters, um homem branco de 20 anos que ainda não foi identificado começou a atirar em uma loja de descontos, armado com um fuzil do tipo AR e uma pistola.

Manifestos descobertos pela família do atirador pouco antes do ataque mostram “a repugnante ideologia do ódio”, disse o oficial, acrescentando que suásticas desenhadas à mão foram encontradas em pelo menos uma das armas.

O ataque ocorreu perto da Edward Waters, uma universidade historicamente associada à comunidade negra daquele estado do sul.

A Polícia Federal americana (FBI) irá investigar o ataque como um crime de ódio, ressaltou Sherri Onks, agente especial do FBI na localidade de Jacksonville.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, rejeitou o ataque “horrível” e chamou o atirador de “lixo”.

“Ele atacou as pessoas por causa da sua raça, isso é totalmente inaceitável”, disse DeSantis, que concorre à indicação presidencial republicana para as eleições de 2024.

“Este homem cometeu suicídio em vez de enfrentar a situação e aceitar a responsabilidade pelas suas ações, escolheu o caminho covarde”, acrescentou o político.

O ataque de sábado é o mais recente de uma onda de ataques a tiros nos Estados Unidos no fim de semana.

Os tiroteios em massa tornaram-se mais comuns no país, onde em muitos estados os cidadãos têm fácil acesso a armas de fogo.

No início do sábado, a polícia relatou sete pessoas hospitalizadas devido a um tiroteio em massa durante o festival caribenho realizado na cidade de Boston (nordeste).

Na noite de sexta-feira, duas mulheres foram baleadas durante um jogo de beisebol em Chicago; enquanto um jovem de 16 anos foi morto e outros quatro ficaram feridos em uma disputa após um jogo de futebol americano em uma escola de ensino médio de Oklahoma.

Um autoproclamado supremacista branco matou 10 pessoas negras em um ataque a um supermercado em maio de 2022 no interior do estado de Nova York.

