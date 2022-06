Ataque a tiros em igreja deixa vários mortos na Nigéria

ROMA, 5 JUN (ANSA) – Homens armados abriram fogo contra fiéis dentro de uma igreja católica no sudoeste da Nigéria, neste domingo (5), matando várias pessoas, incluindo crianças, informou a imprensa local.

De acordo com uma reconstrução inicial, os criminosos também fizeram uso de explosivos no ataque na igreja de San Francisco, no estado nigeriano de Ondo. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a ofensiva.





O número de vítimas ainda não foi confirmado, mas alguns jornais relatam entre 25 e 50 mortos, incluindo mulheres e crianças. Além disso, diversas pessoas ficaram feridas, sendo que muitas delas foram transportadas para o hospital da região em condições graves.

Segundo relatos da BBC, o grupo de homens armados raptou um padre e alguns fiéis. O atentado teria ocorrido enquanto as pessoas estavam reunidas para celebrar o domingo de Pentecostes, informou Ogunmolasuyi Oluwole, uma autoridade local.

Até agora, Ondo tem sido considerado uma região relativamente pacífica, em comparação com outros territórios da Nigéria marcados pela insegurança e o extremismo islâmico. (ANSA)