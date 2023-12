Ataque a tiros em faculdade de Praga deixa mais de 15 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/12/2023 - 15:11 Para compartilhar:

Mais de 15 pessoas morreram em um ataque a tiros em uma faculdade da Universidade de Charles, em Praga, informou a polícia nesta quinta-feira (21).

De acordo com o chefe da polícia tcheca, Martin Vondrasek, em declaração à imprensa, “mais de 15 pessoas perderam a vida e pelo menos 24 ficaram feridas”. O agressor foi abatido.

O canal de televisão privado Nova TV chegou a mencionar uma explosão e um atirador no telhado do prédio.

Em entrevista à televisão pública, a informação foi negada pelo ministro tcheco do Interior, Vit Rakusan, afirmando que “não foi confirmada” a presença de “qualquer outro atirador. O ministro também pediu à população que seguisse as ordens policiais.

“Não há indicação de que este crime tenha qualquer relação com o terrorismo internacional”, frisou Rakusan.

O ataque aconteceu na Faculdade de Artes da Universidade de Charles, situada no centro histórico da cidade, perto de lugares emblemáticos como a Charles Bridge (Ponte Carlos).

A polícia cercou a zona e pediu às pessoas que moram perto que permanecessem em suas casas. Durante a intervenção da polícia, alunos e professores foram orientados a permanecerem abrigados.

“O homem armado foi eliminado! O edifício está sendo evacuado neste momento, e há vários mortos e dezenas de feridos no local”, informou a polícia na rede social X mais cedo.

Os serviços de emergência de Praga relataram, na rede X, que um “grande número de ambulâncias” foi posicionado nas proximidades da instituição e que, entre os feridos, havia alguns em estado grave.

– “Chocado” –

O presidente tcheco, Petr Pavel, disse estar “chocado” com o incidente.

“Estou chocado com estes acontecimentos (…) Gostaria de expressar meu profundo pesar e as minhas sinceras condolências às famílias e pessoas próximas das vítimas do ataque a tiros”, disse o presidente na rede X, ao concluir hoje uma visita de dois dias a Paris.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e sua primeira-ministra, Élisabeth Borne, expressaram “emoção” e “solidariedade” da França, após o letal episódio.

“Grande emoção ao saber que a Universidade Charles, em Praga, foi alvo de um ataque a tiros mortal”, reagiu o chefe de Estado francês na rede social X, manifestando sua “solidariedade para com as vítimas, os feridos e seus familiares, assim como com o povo e as autoridades tchecas”.

Sua premiê já havia dito ter “conversado com o presidente tcheco (Petr) Pavel” sobre essa tragédia que “atingiu duramente o povo tcheco”.

“Expresso-lhe, pessoalmente, em nome do meu governo e, não tenho dúvida, em nome de todos nós, meu apoio e minha solidariedade”, declarou à Assembleia Nacional.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou-se nessa mesma direção.





“Estou chocada com a violência insensata do ataque a tiros que custou a vida de várias pessoas hoje em Praga. Expresso minhas mais sinceras condolências às famílias das vítimas e ao povo tcheco em seu conjunto. Estamos ao seu lado e choramos com vocês”, afirmou na rede X.

frj/sw/ib/tt/mvv/dd

