Ataque a tiros deixa pelo menos 8 em shopping do Texas; atirador é morto pela policia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/05/2023 - 12:14 Compartilhe

Por Brad Brooks e Brendan O’Brien

(Reuters) – Um atirador atirou e matou oito pessoas e feriu pelo menos outras sete em um movimentado shopping ao norte de Dallas, no sábado, disse a polícia.

O atirador, que as autoridades acreditam ter agido sozinho e cujo motivação para o ataque ainda não é conhecida, foi morto por um policial depois que começou a atirar do lado de fora do shopping Allen Premium Outlets em Allen, Texas, disse o chefe de polícia da cidade, Brian Harvey, em coletiva de imprensa.

O chefe do corpo de bombeiros de Allen, Jon Boyd, disse na mesma entrevista coletiva que seu departamento levou pelo menos nove vítimas com ferimentos de bala para hospitais da área.

Duas dessas pessoas morreram no hospital, disse Boyd em uma segunda coletiva de imprensa no sábado à noite. Três das vítimas estavam em estado crítico e outras quatro estáveis.

Imagens aéreas da TV mostraram centenas de pessoas saindo calmamente do shopping, localizado cerca de 40 quilômetros a nordeste de Dallas, depois que a violência se desenrolou, muitas com as mãos levantadas enquanto dezenas de policiais montavam guarda.

Uma testemunha ocular não identificada disse à WFAA TV, afiliada local da ABC, que o atirador estava “andando pela calçada apenas… atirando com sua arma do lado de fora” e que “ele estava apenas atirando em todos os lugares na maior parte do tempo”.

O governador do Texas, Greg Abbott, chamando o tiroteio de “tragédia indescritível”, disse em um comunicado que o estado está preparado para oferecer qualquer assistência que as autoridades locais possam precisar.

Tiroteios em massa se tornaram comuns nos Estados Unidos, com pelo menos 198 até agora em 2023, o maior número para este intervalo do ano desde pelo menos 2016, de acordo com o Gun Violence Archive. O grupo sem fins lucrativos define um tiroteio em massa como aquele em que quatro ou mais pessoas são feridas ou mortas, sem incluir o atirador.

(Reportagem de Brad Brooks em Lubbock, Texas, Moira Warburton em Washington e Brendan O’Brien em Chicago)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias