Ataque a Palácio de Justiça deixa mortos e feridos na Turquia

ANTAKYA, 6 FEV (ANSA) – Um ataque em frente ao Palácio da Justiça em Istambul, deixou ao menos três mortos, entre eles dois atiradores e um civil, e outras cinco pessoas feridas, incluindo três policiais, informou o Ministério do Interior da Turquia nesta terça-feira (6).

A ofensiva ocorreu por volta das 11h46 (horário local), quando dois atiradores dispararam contra o posto de controle policial da sede de vários tribunais. Os agressores são um homem e uma mulher e foram identificados como membros do grupo militante esquerdista DHKP-C As entradas e saídas do tribunal foram fechadas e diversas equipes policiais e ambulâncias foram enviadas ao local. Todos os feridos foram hospitalizados.

“Ficou estabelecido que os traidores, chamados EY e PB, que foram neutralizados, eram membros da organização terrorista Dhkp”, revelou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

Descrita como “terrorista” por Ancara e pelos seus aliados ocidentais, a organização radical marxista-leninista DHKP-C assumiu a responsabilidade por vários ataques na Turquia no passado.

Em 2015, o grupo armado atacou o tribunal de Istambul, matando o então procurador Mehmet Selim Kiraz. Recentemente, vários ataques atribuídos ou reivindicados por diferentes grupos armados tiveram Istambul e Ancara como alvos.

Hoje, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ressaltou que, “sem distinção, a Turquia continuará resolutamente a sua luta contra todas as organizações terroristas e os seus apoiadores”.

(ANSA).

