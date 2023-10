++ Ataque a mesquita no Afeganistão deixa ao menos 7 mortos ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/10/2023 - 15:01 Compartilhe

KABUL, 13 OUT (ANSA) – Um ataque suicida contra uma mesquita xiita no norte do Afeganistão deixou ao menos sete mortos e 15 feridos, informou o governo talibã nesta sexta-feira (13).

“As forças de segurança e os investigadores visitaram o local do ataque para determinar como ocorreu este evento deplorável”, disse Mustafa Asadullah Hashimi, oficial provincial do Departamento de Informação de Baghlan.

“As investigações continuam”, acrescentou ele, confirmando o número de mortos. No entanto, uma fonte do Hospital Provincial de Baghlan relatou um número maior de vítimas: 19 mortos e 40 feridos, que foram transportados para o centro médico. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias