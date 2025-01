Ataque a faca mata homem e criança no sul da Alemanha

Alvo do crime eram crianças de jardim de infância da cidade de Aschaffenburg. Suspeito é afegão de 28 anos. Chanceler federal Olaf Scholz fala de "ato inconcebível de terrorismo".Um ataque a faca na cidade de Aschaffenburg, no sul da Alemanha, resultou em duas mortes nesta quarta-feira (22/01): de um homem de 41 anos e de um menino de dois anos. Outras duas vítimas foram levadas ao hospital com ferimentos graves.

O que se sabe sobre o ataque

O crime aconteceu pouco antes do meio-dia, num parque na região central de Aschaffenburg, cidade com cerca de 70 mil habitantes no estado da Baviera. A arma do crime teria sido uma faca de cozinha, de acordo com investigações preliminares. O suspeito de 28 anos, de cidadania afegã, está sob custódia policial.

Segundo o secretário do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, ele tinha como alvo um grupo de crianças de jardim de infância. O homem assassinado teria tentado intervir para protegê-las, quando foi atingido. Os motivos do ataque ainda não estão definidos, e a política iniciou investigações. Uma testemunha do ataque também foi detida para interrogatório.

Ficaram ainda feridos uma menina síria de dois anos e um homem de 61 anos, que precisou ser submetido a uma cirurgia. O suspeito tentou escapar da cena do crime atravessando os trilhos de uma ferrovia próxima, provocando cancelamentos e atrasos de trens. A polícia anunciou que não há mais nenhum perigo para o público.

"Ato de terrorismo inconcebível"

Segundo informações da agência de notícias alemã DPA, o suspeito morava em um asilo da região e apresentava problemas psicológicos. Não há informações da polícia se ele resistiu à prisão e se tinha algum antecedente criminal.

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, definiu o crime como um "ato de terrorismo inconcebível": "Estou cansado de ver esses atos de violência ocorrendo aqui a cada poucas semanas. Por agressores que, na verdade, vieram até nós para encontrar proteção aqui. Um falso senso de tolerância é completamente inapropriado", afirmou em comunicado à imprensa. Ele pediu às autoridades que esclareçam rapidamente "por que o agressor sequer ainda estava na Alemanha".

O ataque ocorre num momento em que a Alemanha está em alerta de segurança, antes das eleições gerais antecipadas para 23 de fevereiro. Além do fator político, reina grande apreensão desde que um ataque com carro a um mercado de Natal deixou seis mortos e quase 300 feridos na cidade de Magdeburg, no leste do país. A segurança nos espaços públicos é um dos principais tópicos de debate antes da eleição.

