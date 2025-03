Ataque a faca deixa feridos no centro histórico de Amsterdã

Suspeito foi controlado por testemunha e detido pela polícia. Autoridades investigam a motivação do crime. Maioria das vítimas são estrangeiras.Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, após um um ataque a faca no centro histórico da cidade de Amsterdã, na Holanda, nesta quinta-feira (27/03).

Entre as vítimas estão dois americanos – uma mulher de 67 anos e um homem de 69 anos –, um homem polonês de 26 anos, uma mulher da Bélgica de 73 anos e uma jovem holandesa de 19 anos, segundo a polícia da capital. A região onde o crime aconteceu, próxima ao Museu Madame Tussauds de Armsterdã, é comumente frequentada por turistas.

O suspeito, descrito pela polícia como um jovem de cabelos loiros curtos, foi dominado por uma testemunha civil e detido. Ele foi posteriormente levado a um hospital em razão de um ferimento na perna.

Polícia investiga motivação

Segundo as autoridades, o motivo do ataque ainda não está claro. Pessoas presentes no local dizem que o agressor esfaqueou várias pessoas de forma aleatória.

"Eu vi uma faca de pelo menos 10 centímetros saindo das costas da moça, entre seus ombros", disse uma testemunha ao jornal Het Parool, de Amsterdã.

A polícia de Amsterdã pediu às testemunhas que compartilhem com as autoridades qualquer gravação do incidente.

"A investigação policial está em pleno andamento e é atualmente a maior prioridade", disse a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, em um comunicado.

"Esperamos esclarecer em breve os antecedentes desse horrível incidente", acrescentou ela. "Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e seus entes queridos."

Em 2024, a capital holandesa registrou diversos esfaqueamentos que foram atribuídos a pessoas com problemas severos de saúde mental.

Amsterdã chegou a criar uma linha direta no mês passado para que os moradores relatassem preocupações sobre comportamento irracional. O mecanismo de denúncia foi recomendado depois que uma investigação mostrou que um homem foi esfaqueado até a morte por seu vizinho.

gq (DW, AP)