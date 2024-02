Ataque a faca deixa feridos em estação de trem de Paris

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/02/2024 - 11:01 Para compartilhar:

PARIS, 3 FEV (ANSA) – Um homem esfaqueou ao menos três pessoas na Gare de Lyon, uma das principais estações de trem de Paris, na França, e foi detido pelas autoridades locais neste sábado (3).

O suspeito foi identificado como um cidadão do Mali de 32 anos, que apresentou documentos de permissão de residência italiana às autoridades, informou a imprensa francesa, incluindo o jornal “Le Parisien”.

Segundo boletim de ocorrência da delegacia local, o ataque ocorreu por volta das 8h (horário local) e deixou ao menos uma pessoa em estado grave e outras duas com ferimentos leves. Por causa do ataque, o transporte público foi afetado e sofreu alterações no funcionamento.

O prefeito da polícia de Paris, Laurent Nunez, visitou a estação de trem e disse que a ofensiva é considerada um episódio isolado pelas autoridades, que não “sugerem que tenha sido um ato de terrorismo”.

Ele ainda explicou que o homem “é de nacionalidade maliana e em situação regular na Itália desde 2016, com uma autorização de residência totalmente válida, emitida em 2019”. Para Nunez, o suspeito “claramente sofre de problemas psiquiátricos”.

No entanto, as causas do ataque ainda estão sendo investigadas.

De acordo com informações preliminares, o homem reside em Montalto Dora, em Turim, onde dispõe de uma autorização de proteção subsidiária. (ANSA).

