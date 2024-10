Ataque a estatal aeroespacial de defesa deixa mortos e feridos na Turquia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 23/10/2024 - 15:31 Para compartilhar:

Explosões e tiros tiveram como alvo a empresa Tusas, que produz aeronaves de combate e drones. Ancara fala em pelo menos quatro mortos e 14 feridos.Tiros e explosões perto da capital da Turquia, Ancara, deixaram ao menos quatro mortos e 14 feridos por volta das 16h (horário local) nesta quarta-feira (23/10), segundo informações divulgadas na rede social X pelo Ministério do Interior turco, chefiado por Ali Yerlikaya. Alvo do ataque foi a empresa estatal aeroespacial Tusas.

Em Kazan, na Rússia, onde participa da cúpula do Brics, o presidente turcoRecep Tayyip Erdogan lamentou o episódio: "Condeno esse hediondo ataque terrorista".

Segundo informações da imprensa local, ao menos três pessoas teriam se deslocado em um táxi até a sede da empresa, que produz aeronaves de combate e drones, localizada no distrito de Kahramankazan, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Ancara. Na sequência, teriam sido ouvidos tiros e explosões.

O Ministério do Interior da Turquia informou que três dos 14 feridos estão em situação crítica e que pelo menos dois suspeitos, um homem e uma mulher, foram "neutralizados". E que segue trabalhando para determinar as identidades de outros possíveis suspeitos, sem confirmar se havia outros agressores e se continuam foragidos.

A mídia turca, até o momento, fala em um ataque terrorista suicida. A rede de televisão turca NTV divulgou que "um grupo de terroristas" invadiu a sede da Tusas e que um deles se explodiu. Já o jornal Sabah publicou imagens de câmeras de segurança que exibem um jovem vestido de preto, carregando uma mochila e o que parecia ser um fuzil.

A empresa aeroespacial turca emprega mais de 15 mil funcionários e fica em uma vasta área localizada ao norte de Ancara. Outra conhecida cidade do país, Istambul, sedia atualmente uma feira dos setores de defesa e aeroespacial que nesta semana recebeu a visita de diplomatas ucranianos.

O setor de defesa da Turquia, conhecido por seus drones Bayraktar, é responsável por cerca de 80% das receitas de exportação do país, em um valor estimado que ultrapassa os 10 bilhões de dólares.

Mensagens de lados opostos

O episódio foi condenado pelo líder da oposição na Turquia, Ozgur Ozel: "Condeno o ataque terrorista contra as instalações da Tusas em Kahramankazan. Condeno o terrorismo, não importa de quem ou de onde ele venha", escreveu no X.

Antes de entrar para uma reunião na cúpula do Brics em Kazan, o presidente russo Vladimir Putin disse que "gostaria de expressar condolências em relação ao ataque terrorista".

De Bruxelas, Mark Rutte, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), da qual a Turquia faz parte, escreveu na rede social X: "Acabei de falar com [o presidente] Erdogan sobre o ataque terrorista em Ancara. Minha mensagem foi clara: a Otan está com a Turquia".

Mais cedo, nesta quarta-feira, o Brics formalizou o convite à Turquia para integrar o grupo como estado parceiro, categoria por meio da qual – caso aceite a proposta – terá menos poder de influência do que os membros principais (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), mas poderá participar mais ativamente das discussões.

gb/ra (AFP, Reuters, dpa, ots)