Ataque a casa na Cidade de Gaza deixa 29 mortos, diz agência

Ansai Ansa 12/04/2024 - 14:01

TEL AVIV, 12 ABR (ANSA) – Ao menos 29 civis morreram em um ataque aéreo de Israel a uma casa na Cidade de Gaza.

Segundo a agência palestina de notícias Wafa, a casa pertencia à “família Al-Tatabibi, na região de Al-Sidra, no bairro de Al-Daraj, centro da Cidade de Gaza”.

Simultaneamente, ainda segundo a agência, aviões atacaram áreas ao norte do campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, derrubando edifícios do entorno.

Civis também teriam se ferido em um ataque a uma escola no mesmo campo, agora usada como refúgio para deslocados. (ANSA).