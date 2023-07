Ataque à casa de prefeito marca a quinta noite de distúrbios na França

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/07/2023 - 15:56 Compartilhe

O ataque com um veículo à casa de um prefeito do subúrbio parisiense marcou a quinta noite consecutiva de distúrbios na França, causados pela morte de um jovem de 17 anos pela polícia, embora a violência tenha sido menos intensa do que nas noites anteriores.

A França vive uma onda de violência desde a publicação do vídeo da morte de Nahel, um jovem que foi morto a tiros à queima-roupa por um policial durante um controle de tráfego, na terça-feira, em Nanterre, perto de Paris.

A raiva se transformou em distúrbios na França e em indignação para além de suas fronteiras, especialmente na Argélia, país de origem da família do jovem morto.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou uma reunião sobre a situação, neste domingo à noite, com sua primeira-ministra e os ministros do Interior e da Justiça.

Um dos incidentes mais graves ocorreu em uma pequena localidade nos subúrbios de Paris, L’Haÿ-les-Roses, onde um carro colidiu com a casa do prefeito na madrugada deste domingo e depois pegou fogo.

A esposa e um de seus dois filhos pequenos ficaram levemente feridos, enquanto o prefeito, Vincent Jeanbrun, do partido de direita Os Republicanos, estava na prefeitura coordenando a resposta aos distúrbios.

De acordo com o Ministério Público, os primeiros indícios são de que “o veículo foi lançado com a intenção de incendiar a casa”.

A primeira-ministra Elisabeth Borne classificou o ataque como “intolerável” e a Associação de Prefeitos da França (AMF) convocou uma manifestação na segunda-feira ao meio-dia (7h em Brasília), em frente às prefeituras de todo o país.

Segundo o presidente da associação, David Lisnard, desde terça-feira “150 prefeituras ou prédios municipais foram atacados”.

– Um chamado à calma –

Pela terceira noite consecutiva, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, mobilizou 45.000 policiais e gendarmes em todo país.

Na noite de sábado, foram mobilizados até 7.000 em Paris e nos subúrbios da capital, com reforços significativos em Marselha (sul) e Lyon (leste), as principais cidades afetadas no dia anterior pelos confrontos, destruições e saques.

O Ministério do Interior anunciou um total de 719 detenções em todo o país na madrugada de domingo, frente aos 1.300 de sábado. “Uma noite mais tranquila, graças à ação decidida das forças de segurança”, disse Darmanin.

Apesar disso, cerca de 45 policiais e gendarmes ficaram feridos, 577 veículos e 74 edifícios foram incendiados e 871 incêndios foram registrados em vias públicas, informou o ministério.

“Chega, parem de vandalizar”, pediu a avó de Nahel em entrevista, hoje, à rede BFMTV, um dia após o enterro de seu neto em Nanterre.

“Não quebrem as janelas, não destruam as escolas, os ônibus… são as mães que usam o ônibus”, acrescentou.

Macron, que no sábado decidiu adiar sua visita de Estado à Alemanha, enfrenta sua segunda grande crise em poucos meses, após os protestos contra a reforma da Previdência.

O chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, disse estar “preocupado” neste domingo, embora tenha se mostrado “totalmente convencido de que o chefe de Estado francês encontrará os meios para que a situação melhore rapidamente”.

A violência na França, que sediará a Copa do Mundo de Rúgbi este ano e os Jogos Olímpicos em 2024, preocupa o exterior.

Vários países aconselharam seus cidadãos a não viajarem para as áreas afetadas pela violência.

A ONU alertou, na sexta-feira, para os “profundos” problemas de “racismo e discriminação racial” entre as forças de segurança francesas, considerações que o governo considerou “totalmente infundadas”.

A violência e a raiva dos jovens das áreas populares lembram os distúrbios que abalaram a França em 2005, após a morte de dois adolescentes perseguidos pela polícia.

Em Paris e em Marselha, a polícia mobilizou importantes dispositivos de segurança nas regiões centrais.

Na tentativa de conter a espiral de violência, muitas cidades francesas impuseram toque de recolher e proibiram a circulação de ônibus e VLTs a partir das 21h.

O adolescente morto foi enterrado no sábado em Nanterre, perto de Paris.

O policial que atirou, de 38 anos, está detido desde terça-feira, acusado de homicídio doloso.

