Atalanta x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano Equipes se enfrentam na casa da Nerazzurri neste domingo, em duelo de times da parte de cima da tabela. Clubes tiveram em campo pela Champions League no meio da semana

Tem jogo grande no Campeonato Italiano neste domingo. Na cidade de Bérgamo, no norte do País da Bota, a Atalanta recebe o Milan pela sétima rodada do torneio nacional. O jogo entre as equipes que disputam também a Champions League acontece no Gewiss Stadium, às 15h45 (de Brasília).

ATALANTA

Tentando dar sequência às boas campanhas feitas nos últimos anos, a Atalanta quer entrar no G-4 do Campeonato Italiano. Para isso, o time de Gian Piero Gasperini precisará se recuperar do empate contra a Inter de Milão, fora de casa, na última rodada, por 2 a 2.

MILAN

Vice-líder do Campeonato Italiano, o Milan tenta ser campeão novamente depois de depois de 11 anos. E fazendo boa campanha, o time de Stefano Pioli quer seguir invicto na competição. Na última rodada, os rubro-negros venceram o Spezia fora de casa, por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Milan

Lega Serie A – Campeonato Italiano

7ª Rodada

​

Data e horário: 03/10/2021, às 15h45 (de Brasília)

​Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA)

Árbitro: Marco Di Bello

Assistentes: Giovanni Baccini e Dario Cecconi

Transmissão: Star+

PROVÁVEIS TIMES

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Musso; Rafael Tolói, Demiral e Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle e Pessina; Malinovskyi e Zapata.

Desfalques: Hateboer e Gosens (lesionados).

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão; Rebic.







Desfalques: Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic e Florenzi (lesionados).

