Atalanta vence Udinese de virada e pressiona Napoli na tabela

ROMA, 10 NOV (ANSA) – A Atalanta saiu perdendo, mas conseguiu aplicar uma virada em cima da Udinese e fechou a 12ª rodada da Série A da Itália com preciosos três pontos.

O triunfo por 2 a 1 em Bergamo, no norte do país, começou com os bianconeri abrindo o placar no fim da etapa inicial. Hassane Kamara recebeu a bola na entrada da área e encheu o pé para estufar a rede do adversário.

Os nerazzurri, liderados por Gian Piero Gasperini, voltaram do intervalo com outra postura. Aos 55 minutos, Mario Pasalic completou para o gol um passe na medida recebido de Raoul Bellanova, que havia acabo de sair do banco.

Não muito tempo depois, Isaak Touré, da Udinese, fez um gol contra após desviar para a própria meta um cruzamento rasteiro.

A partida também se envolveu em uma grande polêmica em virtude de um suposto pênalti não marcado para os bianconeri no início do confronto, quando a bola bateu no braço de Isak Hien dentro da área bergamasca.

A Atalanta chegou aos mesmos 25 pontos do Napoli e divide provisoriamente a liderança da Série A com os partenopei. A equipe de Antonio Conte, contudo, ainda entrará em campo contra a Internazionale.

A Udinese, que teve um bom início de campeonato, perdeu sua terceira partida consecutiva e estacionou nos 16 pontos, ocupando atualmente a oitava colocação. (ANSA).