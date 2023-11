Atalanta vence Sturm Graz e garante classificação na Liga Europa

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2023 - 9:46 Para compartilhar:

VIENA, 9 NOV (ANSA) – A Atalanta venceu o clube austríaco Sturm Graz, da Áustria, por 1 a 0 nesta quinta-feira (9).

Após um primeiro tempo abaixo do esperado, a equipe despertou na segunda etapa e marcou o único gol do placar aos cinco minutos, com Djimsiti.

A equipe de Gian Piero Gasperini desperdiçou outras duas oportunidades de anotar o segundo, com Muriel e Pasalic.

Apesar disso, em uma partida eficaz e sem ameaças dos austríacos, o jogo terminou assim.

Com essa vitória, a Atalanta garantiu sua classificação para o mata-mata pelo grupo D, e nas próximas duas partidas vai disputar a primeira posição. (ANSA).

