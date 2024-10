Atalanta vence Shakhtar Donetsk (3-0) com tranquilidade na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 16:45 Para compartilhar:

A Atalanta, atual campeã da Liga Europa, venceu com tranquilidade o Shakhtar Donetsk por 3 a 0 nesta quarta-feira (2), jogando como visitante em Gelsenkirchen (Alemanha), pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Depois do empate sem gols em Bérgamo com o Arsenal na estreia, estes três pontos colocam a ‘Dea’ na parte de cima da tabela da Champions, enquanto o time ucraniano permanece com apenas um ponto, conquistado contra o Bologna, e fica provisoriamente na 25ª posição.

A Atalanta dominou amplamente a partida. O primeiro gol saiu aos 21 minutos, marcado pelo zagueiro albanês Berat Djimsiti.

Antes do intervalo, o atacante ganês Adémola Lookman ampliou (44′) e no segundo tempo o meia Raoul Bellanova fez o terceiro (48′).

Daqui a três semanas, o time italiano vai receber na terceira rodada o Celtic, enquanto o Shakhtar visitará o Arsenal em Londres.

