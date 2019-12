Atalanta vence nos acréscimos, Napoli tropeça novamente

A Atalanta superou por 3 a 2 nos acréscimos o Hellas Verona e se manteve na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, enquanto o Napoli, que só empatou em 1 a 1 com a Udinese, se distanciou da briga europeia, neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

O recém-promovido clube veronês chegou a ficar duas vezes à frente no placar graças aos dois gols do atacante Samuel Di Carmine, mas viu a Atalanta virar a partida com Ruslan Malinovskyi, Luis Muriel e Berat Djimsiti, este último nos acréscimos.

Com a vitória, a Atalanta permanece na sexta colocação com 28 pontos, a um do 4º lugar, último que vale uma vaga na próxima Champions e que pertence atualmente à Roma, que na sexta-feira empatou sem gol com a líder Inter de Milão.

O resultado deste sábado também deu ânimo para que a Atalanta chegue confiante ao duelo de quarta-feira pela Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk. Uma vitória somada a uma derrota do Dínamo de Zagreb para o Manchester City dará a vaga nas oitavas de final ao clube de Bérgamo.

O Hellas Verona se manteve provisoriamente na 9ª colocação com 18 pontos.

Quem não parece conseguir se recuperar na temporada é o Napoli, que, a três dias de jogar seu futuro na Champions contra o Genk, voltou a tropeçar, desta vez empatando com a Udinese (14ª).

Com o resultado, o Napoli soma 21 pontos e é o sétimo colocado, sete pontos atrás da Atalanta.

Inter e Roma empataram sem gol na sexta-feira, na partida de abertura da rodada, abrindo uma brecha para que a Juventus (2ª) recupere a liderança do Campeonato Italiano em caso de vitória ainda neste sábado sobre a Lazio (3ª).

— Programação e resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sexta-feira:

Inter – Roma 0 – 0

– Sábado:

Atalanta – Hellas Verona 3 – 2

Udinese – Napoli 1 – 1

(16h45) Lazio – Juventus

– Domingo:

(08h30) Lecce – Genoa

(11h00) Sassuolo – Cagliari

SPAL – Brescia

Torino – Fiorentina

(14h00) Sampdoria – Parma

(16h45) Bologna – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 38 15 12 2 1 31 13 18

2. Juventus 36 14 11 3 0 25 12 13

3. Lazio 30 14 9 3 2 33 14 19

4. Roma 29 15 8 5 2 26 15 11

5. Cagliari 28 14 8 4 2 29 17 12

6. Atalanta 28 15 8 4 3 37 23 14

7. Napoli 21 15 5 6 4 24 19 5

8. Parma 18 14 5 3 6 20 18 2

9. Hellas Verona 18 15 5 3 7 14 17 -3

10. Torino 17 14 5 2 7 16 20 -4

11. Milan 17 14 5 2 7 13 17 -4

12. Bologna 16 14 4 4 6 20 23 -3

13. Fiorentina 16 14 4 4 6 18 21 -3

14. Udinese 15 15 4 3 8 10 24 -14

15. Sassuolo 14 13 4 2 7 24 25 -1

16. Lecce 14 14 3 5 6 18 27 -9

17. Sampdoria 12 14 3 3 8 12 24 -12

18. Genoa 10 14 2 4 8 15 28 -13

19. SPAL 9 14 2 3 9 9 21 -12

20. Brescia 7 13 2 1 10 10 26 -16

