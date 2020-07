Atalanta vence Napoli e se aproxima da próxima Champions; Udinese derrota Roma

Jogo após jogo, o Atalanta (4º) continua impressionando. Diante de um time em boa fase como o Napoli (6º), o clube de Bergamo venceu por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do campeonato italiano, e deu um passo adiante para voltar a jogar a Liga dos Campeões.

Com essa vitória, o time de Gian Piero Gasperini, já classificado para as quartas de final da atual Liga dos Campeões, consolida seu quarto lugar e provisoriamente coloca 12 pontos de vantagem sobre a Roma (5ª), que recebe a Udinese nesta quinta.

Mesmo que os ‘Giallorossi’ vençam, parece difícil que o Atalanta deixe sua posição privilegiada faltando nove rodadas, devido a sua segurança, qualidade ofensiva e força física que tem exibido em cada duelo. O time acumula sete vitórias consecutivas na Serie A.

Nesta quinta-feira, seu poder ofensivo foi parcialmente anulado pela organização defensiva do Napoli, time que se mostrou convincente na retomada da competição com duas vitórias em dois duelos na Serie A e o título da Copa da Itália, ao derrotar a Juventus na final.

Uma subida de produção do Atalanta após o intervalo permitiu a conquista dos três pontos. Primeiro com um gol do croata Mario Pasalic (47), após um cruzamento perfeito do capitão do time, o argentino ‘Papu’ Gómez, e depois do alemão Robin Gosens (55), o lateral mais ofensivo da Serie A.

O Napoli levou um susto aos 30 minutos quando o goleiro colombiano David Ospina precisou deixar o campo após sofrer um golpe na cabeça.

Após a partida o técnico Gattuso sfez um desabafo: “Estou muito irritado depois de uma performance como esta: o Atalanta fez muito pouco hoje. Estávamos no controle da partida”.

“Não me lembro de um chute de Atalanta. Este é um time que martela seus oponentes, marca cinco ou seis contra todos. Desperdiçamos esta partida”, acrescentou.

– Udinese surpreende Roma –

Também nesta quinta-feira a Roma decepcionou e foi derrota em seu estádio pela Udinese, um time que luta para não cair para a segunda divisão.

Foi sua segunda derrota consecutiva depois de perder para o Milan (7º).

Aos 12 minutos, o time da capital ficou em desvantagem com um gol de Kevin Lasagna e aos 30 sofreu a expulsão do argentino Diego Perotti.

Um pouco melhor após o intervalo, a Roma criou várias chances, mas acabou sofrendo mais um gol, do macedônio Ilija Nestorovski (78).

Essa foi a primeira vitória da equipe de Udine desde meados de janeiro, encerrando uma longa série de cinco derrotas e quatro empates.

Para a Roma, o resultado foi péssimo. Diante de problemas financeiros e da insatisfação de seus torcedores com os proprietários americanos do clube, outra temporada fora da principal competição de clubes da Europa seria um grande golpe para o time.

— Jogos da 29ª rodada do campeonato italiano e classificação:

– Terça-feira:

Torino – Lazio 1 – 2

Genoa – Juventus 1 – 3

– Quarta-feira:

Inter – Brescia 6 – 0

Bologna – Cagliari 1 – 1

SPAL – Milan 2 – 2

Fiorentina – Sassuolo 1 – 3

Hellas Verona – Parma 3 – 2

Lecce – Sampdoria 1 – 2

– Quinta-feira:

Atalanta – Napoli 2 – 0

Roma – Udinese 0 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 72 29 23 3 3 59 25 34

2. Lazio 68 29 21 5 3 66 28 38

3. Inter 64 29 19 7 3 62 29 33

4. Atalanta 60 29 18 6 5 82 39 43

5. Roma 48 29 14 6 9 53 40 13

6. Napoli 45 29 13 6 10 46 39 7

7. Milan 43 29 12 7 10 36 37 -1

8. Hellas Verona 42 29 11 9 9 37 34 3

9. Cagliari 39 29 10 9 10 48 45 3

10. Parma 39 29 11 6 12 40 38 2

11. Bologna 38 29 10 8 11 41 46 -5

12. Sassuolo 37 29 10 7 12 51 50 1

13. Fiorentina 31 29 7 10 12 35 42 -7

14. Udinese 31 29 8 7 14 25 41 -16

15. Torino 31 29 9 4 16 33 52 -19

16. Sampdoria 29 29 8 5 16 33 51 -18

17. Genoa 26 29 6 8 15 35 56 -21

18. Lecce 25 29 6 7 16 36 66 -30

19. SPAL 19 29 5 4 20 23 50 -27

20. Brescia 18 29 4 6 19 25 58 -33

bds/stt/pm/dr/aam

