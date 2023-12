Atalanta vence Milan (3-2) com gol nos acréscimos do colombiano Muriel

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2023 - 17:48 Para compartilhar:

O Milan perdeu neste sábado, em Bérgamo, por 3 a 2, para a Atalanta, pela 15ª rodada da Serie A, uma derrota nos últimos instantes que afasta da liderança a equipe comandada por Stefano Pioli.

O atacante colombiano Luis Muriel, de 32 anos, foi decisivo para dar a vitória à Atalanta com um gol nos acréscimos deste jogo equilibrado.

O nigeriano Ademola Lookman, que marcou dois gols, colocou os donos da casa duas vezes na frente (aos 38 e 55 minutos), mas o Milan conseguiu empatar por meio do francês Olivier Giroud e do sérvio Luka Jovic.

Apesar deste revés, o Milan (29 pontos) não vê sua terceira posição ameaçada, mas fica atrás da dupla do topo da tabela: Juventus (líder provisória com 36 pontos) e Inter de Milão (35, com um jogo a menos).

O vizinho e eterno rival dos ‘rossoneri’ recebe a Udinese neste sábado enquanto a Juventus venceu o Napoli por 1 a 0 na sexta-feira.

A equipe de Pioli sofre esta derrota quatro dias antes da partida contra o Newcastle pela Liga dos Campeões, onde precisa vencer e o Paris Saint-Germain perder seu para o Borussia Dortmund para assim poder avançar às oitavas de final.

Também neste sábado o Hellas Verona empatou em casa em 1 a 1 com a Lazio.

Mattia Zaccagni abriu o placar para o time da capital (23′) contra seu antigo clube e no segundo tempo o atacante francês Thomas Henry deixou tudo igual (70′) no estádio Marcantonio Bentegodi.

— Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Juventus – Napoli 1 – 0

– Sábado:

Hellas Verona – Lazio 1 – 1

Atalanta – Milan 3 – 2

Inter – Udinese

– Domingo:

(08h30) Frosinone – Torino





(11h00) Monza – Genoa

(14h00) Salernitana – Bologna

(16h45) Roma – Fiorentina

– Segunda-feira:

(14h30) Empoli – Lecce

(16h45) Cagliari – Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 36 15 11 3 1 23 9 14

2. Inter 35 14 11 2 1 33 7 26

3. Milan 29 15 9 2 4 26 18 8

4. Roma 24 14 7 3 4 27 16 11

5. Napoli 24 15 7 3 5 26 18 8





6. Fiorentina 23 14 7 2 5 23 17 6

7. Atalanta 23 15 7 2 6 24 18 6

8. Bologna 22 14 5 7 2 16 11 5

9. Lazio 21 15 6 3 6 16 16 0

10. Torino 19 14 5 4 5 13 16 -3

11. Monza 18 14 4 6 4 15 14 1

12. Frosinone 18 14 5 3 6 20 24 -4

13. Lecce 16 14 3 7 4 16 19 -3

14. Genoa 15 14 4 3 7 15 19 -4

15. Sassuolo 15 14 4 3 7 21 26 -5

16. Udinese 12 14 1 9 4 12 21 -9

17. Empoli 11 14 3 2 9 9 26 -17

18. Hellas Verona 11 15 2 5 8 13 22 -9

19. Cagliari 10 14 2 4 8 13 26 -13

20. Salernitana 8 14 1 5 8 10 28 -18

./bds/bvo/eb/iga/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias