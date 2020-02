Atalanta vence Fiorentina e se consolida na quarta posição da Serie A

A onze dias do primeiro duelo nas oitavas da Liga dos Campeões em sua história, contra o Valencia, o Atalanta consolidou seu quarto lugar e deu mais um passo rumo a uma nova presença na próxima edição da Champions ao vencer a Fiorentina por 2 a 1, neste sábado, pela 23ª rodada.

A rodada foi favorável para o clube de Bergamo, já que a Roma (5ª), seu principal adversário na disputa pelo quarto lugar, passa por uma crise e perdeu na sexta-feira para o Bologna (3-2).

Ao vencer neste sábado, em Florença, o Atalanta conseguiu três pontos a mais que o time romano, adversário da próxima semana.

Depois será a vez de pensar no Valencia no estádio San Siro, em Milão, em um dos confrontos mais esperados da história do Atalanta.

No sábado, os jogadores comandados por Gian Piero Gasperini tiveram que esperar o segundo tempo para superar a ‘Fiore’, que abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo com um belo chute de Federico Chiesa.

Os visitantes assumiram o controle do jogo, e empataram graças ao colombiano Duván Zapata (48). O gol da vitória foi obra do ucraniano Ruslan Malinovskyi (72).

A líder Juventus encerra a sequência de jogos neste sábado contra o Verona, fora de casa. Já o domingo será marcado pelo clássico de Milão entre a Inter (2ª) e o Milan (9º).

— Programação e resultados da 23ª rodada do Campeonato Italiano

– Sexta-feira:

Roma – Bologna 2 – 3

– Sábado:

Fiorentina – Atalanta 1 – 2

Torino – Sampdoria

(16h45) Verona – Juventus

– Domingo:

(08h30) SPAL – Sassuolo

(11h00) Genoa – Cagliari

Brescia – Udinese

Napoli – Lecce

(14h00) Parma – Lazio

(16h45) Inter – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 54 22 17 3 2 43 21 22

2. Inter 51 22 15 6 1 44 18 26

3. Lazio 50 22 15 5 2 52 20 32

4. Atalanta 42 23 12 6 5 61 31 30

5. Roma 39 23 11 6 6 42 30 12

6. Bologna 33 23 9 6 8 37 36 1

7. Cagliari 32 22 8 8 6 38 34 4

8. Parma 32 22 9 5 8 31 29 2

9. Milan 32 22 9 5 8 23 27 -4

10. Verona 31 22 8 7 7 26 23 3

11. Napoli 30 22 8 6 8 34 31 3

12. Torino 27 22 8 3 11 26 39 -13

13. Sassuolo 26 22 7 5 10 36 37 -1

14. Fiorentina 25 23 6 7 10 26 34 -8

15. Udinese 24 22 7 3 12 19 35 -16

16. Sampdoria 20 22 5 5 12 22 37 -15

17. Lecce 19 22 4 7 11 27 42 -15

18. Genoa 16 22 3 7 12 23 43 -20

19. Brescia 15 22 4 3 15 20 41 -21

20. SPAL 15 22 4 3 15 16 38 -22

