Atalanta vence Empoli, emenda 11 vitórias seguidas e retoma liderança do Italiano

A Atalanta sofreu para vencer na reta final o Empoli por 3 a 2 neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, e retomou a liderança isolada com esta 11ª vitória consecutiva.

O time de Bérgamo tinha caído provisoriamente para a segunda posição no sábado, depois que o Napoli venceu o Genoa por 2 a 1, mas agora volta ao topo da tabela com dois pontos de vantagem.

Nenhuma equipe emendava 11 vitórias consecutivas na Serie A desde que justamente o Napoli conseguiu o feito na temporada 2022/2023, quando a equipe conquistou o terceiro ‘Scudetto’ de sua história.

A Atalanta chegava para a partida depois de golear o Cesena (2ª divisão) por 6 a 1 nas oitavas de final da Copa da Itália, mas o Empoli foi um adversário bem mais complicado.

Charles De Ketelaere decidiu para a ‘Dea’ nos minutos finais (87′), quando tudo indicava que o duelo terminaria empatado.

No início do jogo, o Empoli saiu na frente com um gol de Lorenzo Colombo (13′), mas a Atalanta conseguiu a virada antes do intervalo com De Ketelaere (34′) Ademola Lookman (45’+1).

No segundo tempo, Sebastiano Esposito empatou em cobrança de pênalti (57′), até que De Ketelaere deu a vitória à líder da Serie A.

Com esse resultado, a Atalanta também abre provisoriamente seis pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (3ª), que na segunda-feira vai enfrentar o Como (15º), no fechamento da rodada.

Também neste domingo, a Roma (10ª) ganhou fôlego ao golear o Parma (16º) por 5 a 1, com hat-trick do argentino Paulo Dybala.

Outro time que aliviou a pressão foi o Venezia (19º), que derrotou por 2 a 1 o Cagliari (18º), um adversário direto na luta contra o rebaixamento.

No último jogo do dia, a Juventus (6ª) visita o lanterna Monza (20º).

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Hellas Verona – Milan 0 – 1

– Sábado:

Torino – Bologna 0 – 2

Genoa – Napoli 1 – 2

Lecce – Lazio 1 – 2

– Domingo:

Roma – Parma 5 – 0

Unione Venezia – Cagliari 2 – 1

Atalanta – Empoli 3 – 2

(16h45) Monza – Juventus

– Segunda-feira:

(14h30) Fiorentina – Udinese

(16h45) Inter – Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 40 17 13 1 3 42 19 23

2. Napoli 38 17 12 2 3 26 12 14

3. Inter 34 15 10 4 1 40 15 25

4. Lazio 34 17 11 1 5 32 24 8

5. Fiorentina 31 15 9 4 2 28 11 17

6. Juventus 28 16 6 10 0 26 12 14

7. Bologna 28 16 7 7 2 23 18 5

8. Milan 26 16 7 5 4 25 16 9

9. Udinese 20 16 6 2 8 19 25 -6

10. Roma 19 17 5 4 8 23 23 0

11. Empoli 19 17 4 7 6 16 19 -3

12. Torino 19 17 5 4 8 17 22 -5

13. Genoa 16 17 3 7 7 14 26 -12

14. Lecce 16 17 4 4 9 11 29 -18

15. Como 15 16 3 6 7 18 28 -10

16. Parma 15 17 3 6 8 23 33 -10

17. Hellas Verona 15 17 5 0 12 21 40 -19

18. Cagliari 14 17 3 5 9 16 28 -12

19. Unione Venezia 13 17 3 4 10 17 30 -13

20. Monza 10 16 1 7 8 14 21 -7

jr/fbx/dr/dam/cb