Atalanta vence Cagliari e vai às quartas da Copa da Itália; SPAL elimina Sassuolo

A Atalanta garantiu sua presença nas quartas de final da Copa da Itália ao vencer o Cagliari por 3 a 1 nesta quinta-feira, pelas oitavas.

No estádio de Bergamo, os jogadores comandados por Gian Piero Gasperini não decepcionaram e abriram o placar aos 43 minutos, com um gol do meia russo Aleksei Miranchuk.

A equipe da Sardenha manteve a esperança ao empatar no início do segundo tempo (55) graças ao ponta-direita Riccardo Sottil, mas a Atalanta decretou a vitória pouco depois com gols do colombiano Luis Muriel (61) e do zagueiro croata Bosko Sutalo (64).

Nas quartas de final, a Atalanta terá pela frente a Lazio ou o Parma, que vão se enfrentar pelas oitavas de final na quinta-feira da próxima semana.

Mais cedo a SPAL, de Ferrara, último time da Serie B (2ª divisão) ainda na disputa pela Copa da Itália, venceu o Sassuolo por 2 a 0 como visitante e será o adversário da Juventus nas quartas de final do torneio.

O Sassuolo, com uma equipe repleta de reservas, sofreu um duro golpe aos 47 minutos, com a expulsão de Filip Djuricic.

Em seguida, vieram os gols de Simone Missiroli (49) e Lorenzo Dickmann (58), para dar a vitória ao time de Ferrara.

A SPAL, que atualmente é a quinta colocada na Serie B, enfrentará dentro de duas semanas a Juve, que na quarta-feira venceu o Genoa por 3 a 2 com uma certa dificuldade, com um gol decisivo na prorrogação.

Além da SPAL, outro time da Serie B havia se classificado para as oitavas da ‘Coppa’ italiana, o Empoli, mas foi eliminado na quarta-feira ao perder fora de casa por 3 a 2 para o Napoli, o atual campeão do torneio.

— Jogos das oitavas de final (horário de Brasília):

– Terça-feira, 12 de janeiro:

MILAN – Torino 0 – 0 (5-4 nos pênaltis)

– Quarta-feira, 13 de janeiro:

Fiorentina – INTER DE MILÃO 1 – 2 (após prorrogação)

Gols:

Fiorentina: Kouamé (57)

Inter: Vidal (40 de pênalti), Lukaku (119)

NAPOLI – Empoli (2ª) 3 – 2

Gols:

Napoli: Di Lorenzo (18), Hirving Lozano (38), Petagna (77)

Empoli: Bajrami (33, 68)

JUVENTUS – Genoa 3 – 2 (após prorrogação)

Gols:

Juventus: Kulusevski (2), Morata (24), Rafia (104)

Genoa: Czyborra (28), Melegoni (74)

– Quinta-feira, 14 de janeiro:

Sassuolo – SPAL (2ª) 0 – 2

Gols:

Spal: Missiroli (49), Dickmann (58)

ATALANTA – Cagliari 3 – 1

Gols:

Atalanta: Miranchuk (43), Muriel (61), Sutalo (64)

Cagliari: Sottil (55)

– Terça-feira, 19 de janeiro:

(20h15) Roma – Spezia

– Quinta-feira, 21 de janeiro:

(20h15) Lazio – Parma

Obs.: as equipes em caixa-alta estão classificadas para as quartas de final.

