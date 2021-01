Atalanta vence Benevento (4-1) e chega à ‘zona da Champions’

A Atalanta (4º) manteve a sua boa fase e neste sábado venceu o Benevento (10º) como visitante por 4 a 1, somando uma terceira vitória consecutiva que permite à equipe de Bérgamo chegar, ainda que provisoriamente, às posições que classificam para a Champions.

Na ausência do argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, em conflito com o técnico Gian Piero Gasperini e que pretende deixar o clube neste mercado de janeiro, foi o esloveno Josip Ilicic, envolvido em três dos quatro gols de sua equipe, quem liderou a ‘DEA’.

Ilicic abriu o placar aos 30 minutos e esteve perto de marcar um segundo antes do intervalo, mas seu chute bateu na trave (42).

O atacante Marco Sau empatou no início do segundo tempo (50) mas a Atalanta reagiu e decretou a vitória com gols do brasileiro Rafael Tolói (69) e dos colombianos Duván Zapata (71) e Luis Muriel (86), que entrou em campo minutos depois para substituir seu compatriota.

“Estamos realmente em um bom momento, recuperamos a confiança no nosso jogo, a capacidade de manter o ritmo por 90 minutos e também o entusiasmo”, comemorou Gasperini no canal Sky Italia.

Sobre a situação de ‘Papu’ Gómez, o treinador reiterou que a sua ausência se deve a uma decisão “técnica”. “É uma escolha motivada pela necessidade que tive de experimentar outro esquema. Sofremos no meio de campo e Gomez não se adaptava”.

Aos poucos, a Atalanta parece recuperar o nível do ano passado e já soma sete jogos consecutivos sem perder na Serie A, com uma média de mais de três gols por jogo, e ocupa a quarta posição com 31 pontos, dois atrás da Roma, que no domingo recebe a Inter (2ª com 36 pontos).

Juventus (5ª com 30 pontos) e Sassuolo (6º com 29) ameaçam a posição da Atalanta, embora as duas equipes se enfrentem no domingo, em Turim.

Em outra partida deste sábado o Genoa ganhou fôlego e subiu para 17º ao vencer o Bologna (12º) em casa por 2 a 0, com gols do meia esloveno Miha Zajc (44) e do atacante Mattia Destro (55).

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Benevento – Atalanta 1 – 4

Genoa – Bologna 2 – 0

(16h45) Milan – Torino

– Domingo:

(08h30) Roma – Inter

(11h00) Udinese – Napoli

Hellas Verona – Crotone

Parma – Lazio

(14h00) Fiorentina – Cagliari

(16h45) Juventus – Sassuolo

– Segunda-feira:

(16h45) Spezia – Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 37 16 11 4 1 35 19 16

2. Inter 36 16 11 3 2 41 21 20

3. Roma 33 16 10 3 3 35 24 11

4. Atalanta 31 16 9 4 3 40 22 18

5. Juventus 30 15 8 6 1 32 15 17

6. Sassuolo 29 16 8 5 3 29 23 6

7. Napoli 28 15 9 1 5 32 15 17

8. Lazio 25 16 7 4 5 25 25 0

9. Hellas Verona 24 16 6 6 4 20 15 5

10. Benevento 21 17 6 3 8 20 30 -10

11. Sampdoria 20 16 6 2 8 25 26 -1

12. Bologna 17 17 4 5 8 23 31 -8

13. Udinese 16 15 4 4 7 17 23 -6

14. Fiorentina 15 16 3 6 7 17 23 -6

15. Cagliari 14 16 3 5 8 23 33 -10

16. Spezia 14 16 3 5 8 21 31 -10

17. Genoa 14 17 3 5 9 18 30 -12

18. Torino 12 16 2 6 8 26 33 -7

19. Parma 12 16 2 6 8 13 31 -18

20. Crotone 9 16 2 3 11 16 38 -22

