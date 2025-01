Atalanta tropeça e perde chance de assumir liderança provisória

ROMA, 11 JAN (ANSA) – A Atalanta não saiu do zero neste sábado (11) contra a Udinese no Bluenergy Stadium, em Bergamo, e perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória da Série A da Itália.

Os comandados de Gian Piero Gasperini fizeram um jogo bem abaixo do esperado e viram o veterano Alexis Sánchez, da Udinese, carimbar a trave duas vezes.

Os bianconeri chegaram perto do triunfo em outras duas ocasiões, com Sandi Lovric e Florian Thauvin, mas a pontaria dos jogadores de Údine não estavam em dia.

O empate deixou a Atalanta na segunda colocação do campeonato, com 42 pontos, dois a menos em relação ao líder Napoli, que ainda entrará em campo pela 20ª rodada. A Udinese, por sua vez, alcançou a expressiva marca de quatro duelos seguidos sem perder e ocupa o nono posto, com 26. (ANSA).