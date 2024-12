Atalanta supera Milan e assume liderança da Série A

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 19:26 Para compartilhar:

ROMA, 6 DEZ (ANSA) – No clássico lombardo disputado no Gewiss Stadium, em Bergamo, a Atalanta venceu o Milan por 2 a 1, chegou aos 34 pontos na tabela e assumiu a liderança provisória da Série A da Itália.

Em um primeiro tempo bastante movimentado, a Dea abriu o placar com Charles De Ketelaere, que balançou as redes da ex-equipe e protagonizou mais uma lei do ex na 15ª rodada.

A alegria bergamasca não durou tanto tempo, pois Álvaro Morata igualou o marcador 10 minutos após o tento do jogador belga da Atalanta.

A etapa final foi menos intensa em comparação com a inicial, mas os comandados de Gian Piero Gasperini aproveitaram a queda de produção milanista e Ademola Lookman deu a vitória aos nerazzurri no 87º minuto.

Com o triunfo, a Atalanta alcançou a marca dos 34 pontos e tem dois de vantagem sobre o Napoli, que entrará em campo no domingo (8), contra a Lazio, e poderá reassumir a ponta em caso de vitória. O Milan, por sua vez, está em sétimo, com 22, e poderá cair na tabela se o Bologna superar a Juventus. (ANSA).