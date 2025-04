Atalanta supera Bologna e volta a vencer na Série A

ROMA, 13 ABR (ANSA) – A Atalanta interrompeu neste domingo (13) uma sequência de três derrotas consecutivas na Série A da Itália ao superar o embalado Bologna por 2 a 0 em Bergamo.

Os nerazzurri balançaram as redes duas vezes na etapa inicial, com Mateo Retegui e Mario Pasalic, e suportaram a pressão do rossoblù no decorrer do embate.

Com o resultado, a Dea alcançou os 61 pontos e se estabeleceu na terceira posição do campeonato, tendo uma vantagem de dois pontos sobre a Juventus, que bateu ontem (12) o Lecce por 2 a 1.

O Bologna, por sua vez, caiu para quinto, somando 57, e poderá descer mais uma posição em caso de vitória da Lazio no clássico contra a Roma. Além disso, o time emiliano perdeu pela primeira desde fevereiro. (ANSA).