Atalanta sofre segunda derrota seguida e Inter sobe na tabela do Italiano

A Atalanta sofreu a segunda derrota seguida no Campeonato Italiano, desta vez em casa por 3 a 1 para Sampdoria, neste sábado, na quinta rodada da competição, na qual a Inter de Milão venceu o Genoa por 2 a 0.

A equipe do Bérgamo teve um início de temporada brilhante, com três vitórias em três jogos e 13 gols a favor. Porém, caiu nos nos dois últimos jogos do campeonato e por enquanto segue na quarta posição, com nove pontos, os mesmos que a Sampdoria (5º).

O veterano Fabio Quagliarella (37 anos) abriu o placar para a Sampdoria aos 13 minutos.

Já na segunda etapa, o meia dinamarquês Morten Thorsby (59) ampliou.

A Atalanta diminuiu em pênalti cobrado pelo colombiano Duván Zapata. Mas o tcheco Jakub Jankto decretou o resultado final já nos acréscimos (90 + 2)

– Inter vence –

Fora de casa a Inter venceu o Genoa por 2 a 0, com dois gols no segundo tempo.

O primeiro em um belo chute de pé esquerdo do belga Romelu Lukaku (64), após passe de Nicolo Barella entre as pernas de Mattia Bani, e o segundo através do zagueiro Danilo D’Ambrosio, que completou de cabeça uma cobrança de escanteio (80).

Na classificação, a Inter (3º) passou a Atalanta, colocando um ponto de vantagem sobre a equipe que está em quarto. Já o Genoa ocupa provisoriamente a 15ª posição, com 4 pontos.

— Jogos e resultados da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília)

– Sexta-feira:

Sassuolo – Torino 3 – 3

– Sábado:

Atalanta – Sampdoria 1 – 3

Genoa – Inter 0 – 2

Lazio – Bologna 2 – 1

– Domingo:

(08h30) Cagliari – Crotone

(11h00) Benevento – Napoli

Parma – Spezia

(14h00) Fiorentina – Udinese

(16h45) Juventus – Hellas Verona

– Segunda-feira:

(16h45) Milan – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 12 4 4 0 0 9 1 8

2. Sassuolo 11 5 3 2 0 16 9 7

3. Inter 10 5 3 1 1 13 8 5

4. Atalanta 9 5 3 0 2 15 12 3

5. Sampdoria 9 5 3 0 2 10 8 2

6. Napoli 8 4 3 0 1 12 4 8

7. Juventus 8 4 2 2 0 9 3 6

8. Hellas Verona 7 4 2 1 1 4 1 3

9. Roma 7 4 2 1 1 8 7 1

10. Lazio 7 5 2 1 2 6 9 -3

11. Benevento 6 4 2 0 2 8 12 -4

12. Fiorentina 4 4 1 1 2 7 8 -1

13. Cagliari 4 4 1 1 2 6 10 -4

14. Spezia 4 4 1 1 2 5 9 -4

15. Genoa 4 4 1 1 2 4 9 -5

16. Udinese 3 4 1 0 3 3 6 -3

17. Parma 3 4 1 0 3 4 9 -5

18. Bologna 3 5 1 0 4 8 10 -2

19. Torino 1 4 0 1 3 7 11 -4

20. Crotone 1 4 0 1 3 3 11 -8

