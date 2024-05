Atalanta quebra invencibilidade do Leverkusen (3-0) e é campeã da Liga Europa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/05/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Com um hat-trick do atacante nigeriano Ademola Lookman (12′, 26′, 75′), a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e se sagrou campeã da Liga Europa nesta quarta-feira (22), quebrando uma invencibilidade de 51 jogos do time alemão.

A vitória em Dublin dá à ‘Dea’ o segundo título de sua história, depois da Copa da Itália conquistada no distante ano de 1963, quando muitos dos atuais ‘tifosi’ sequer eram nascidos.

O caminho percorrido até o título dá ainda mais brilho à glória alcançada, já que nas rodadas anteriores eliminou equipes tradicionais como Olympique de Marselha, Liverpool e Sporting, antes de ser o primeiro a nocautear o até então imbatível Bayer Leverkusen.

A alegria desta quarta-feira também apaga a decepção da derrota para a Juventus final da Copa da Itália há uma semana.

Para o Leverkusen, o número de jogos sem perder ao longo desta temporada parou nesses 51, todos eles da temporada 2023-2024, até esta final na Irlanda.

A sequência foi, de qualquer forma, histórica, uma vez que nenhum clube europeu jamais havia conseguido acumular tantos jogos sem perder contando todas as competições desde a criação dos torneios europeus da Uefa em 1955-1956.

A última derrota do Bayer Leverkusen num jogo oficial remontava à rodada que encerrou a Bundesliga da temporada passada, quando perdeu para o Bochum.

Depois deste revés em Dublin, o Leverkusen, que este ano conquistou o seu primeiro título do campeonato alemão, terá a missão de terminar a temporada com uma ‘dupla coroa’ nacional. Para isso, buscará a vitória no sábado contra o Kaiserlautern (da 2ª divisão) na final da Copa da Alemanha, em Berlim.

. Os dez últimos campeões da Liga Europa:

2023-2024: Atalanta (ITA)

2022-2023: Sevilla (ESP)

2021-2022: Eintracht Frankfurt (ALE)

2020-2021: Villarreal (ESP)

2019-2020: Sevilla (ESP)

2018-2019: Chelsea (ING)

2017-2018: Atlético de Madrid (ESP)

2016-2017: Manchester United (ING)

2015-2016: Sevilla (ESP)

2014-2015: Sevilla (ESP)

. Times com mais títulos da Liga Europa/Copa da Uefa:

1. Sevilla 7 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

2. Inter de Milão 3 (1991, 1994, 1998)

. Juventus 3 (1977, 1990, 1993)

. Liverpool 3 (1973, 1976, 2001)

. Atlético de Madrid 3 (2010, 2012, 2018)

6. Borussia Mönchengladbach 2 (1975, 1979)

. Tottenham 2 (1972, 1984)

. Real Madrid 2 (1985, 1986)

. Göteborg 2 (1982, 1987)

. Parma 2 (1995, 1999)

. Feyenoord 2 (1974, 2002)

. Porto 2 (2003, 2011)

. Chelsea 2 (2013, 2019)

. Eintracht Frankfurt 2 (1980, 2022)

…

