Atalanta goleia Napoli e vai à final da Copa da Itália

ROMA, 10 FEV (ANSA) – A Atalanta venceu o Napoli nesta quarta-feira (10), em Bérgamo, por 3 a 1, e conquistou a segunda vaga na final da Copa Itália.

A vitória na partida foi essencial, já que, no primeiro jogo, os dois times ficaram no empate sem gols. Hoje, no entanto, o time de Gian Piero Gasperini balançou as redes três vezes, uma com Zapata e outras duas com Pessina.

Lozano chegou a marcar um para o Napoli, mas não conseguiu impedir a derrota.

Agora, a Atalanta disputará o título contra a Juventus no próximo dia 19 de maio, no San Siro. (ANSA)

Veja também