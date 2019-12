Atalanta goleia Milan por 5 a 0 e segue na luta por vaga na Champions

O Atalanta (5º) goleou neste domingo o Milan (11º) por 5 a 0 em um dos jogos de destaque da 17ª rodada da Serie A italiana e se mantém na corrida pela ‘zona da Champions’, que está quatro pontos à frente.

O clube de Bergamo, uma cidade muito próxima a Milão, tem utilizado o estádio de San Siro para suas partidas da Liga dos Campeões desta temporada. O time terminou o campeonato do ano passado em terceiro e segue mostrando um futebol ofensivo e vistoso. Já o tradicional Milan, que já foi há anos um dos melhores times do mundo, continua afundando na crise.

O duelo deste domingo pareceu mostrar, simbolicamente, que o Atalanta tomou o lugar dos ‘rossoneri’.

Enquanto o sete vezes campeão da Europa deixava claro todas as suas falhas defensivas o time de Bergamo penetrava na área adversária com muita facilidade. Foi assim no primeiro gol do jogo, marcado pelo argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez (10), após uma bela jogada pela esquerda.

O esloveno Josip Ilicic em duas oportunidades (62 e 72), o croata Mario Pasalic (61) e o colombiano Luis Muriel (83) fizeram os demais gols da goleada no segundo tempo.

Com sua vitória, o adversário do Valencia nas oitavas de final da Liga dos Campeões ultrapassou o Cagliari (6º) e assumiu a quinta posição com 31 pontos, a quatro da Roma (4ª), que ocupa a última posição que dá acesso à próxima edição da Champions e que na sexta-feira havia goleado a Fiorentina (15ª) por 4 a 1.

Já o Milan segue sem decolar e está no meio da tabela (11º) com 21 pontos, podendo cair ainda mais dependendo de outros resultados. O time está a oito pontos da sexta posição do Cagliari, a última que dá acesso à Liga Europa.

Inter (1º) e Juventus (2º) venceram nesta rodada que antecede a pausa de fim de ano e estão no topo da tabela com 42 pontos. Mas os ‘nerazzurri’ têm um melhor saldo de gols (+22 contra +14).

A Juve derrotou a Sampdoria (17º) por 2 a 1 na quarta-feira, em uma partida antecipada porque os turineses disputam neste domingo a Supercopa da Itália contra a Lazio na Arábia Saudita. A Inter respondeu no sábado com uma contundente vitória de 4 a 0 sobre o agora lanterna Genoa.

Também neste domingo, o Bologna (8º) venceu o Lecce (16º) fora de casa por 3 a 2 com dois gols de Riccardo Orsolini, enquanto que o Parma (7º) e o Brescia (18º) empataram em 1 a 1. Nessa última partida, Mario Balotelli abriu o placar para o Brescia (72), mas Alberto Grassi deixou tudo igual nos acréscimos (90+2).

Na última partida do dia, o Napoli, oitavo colocado, encerrou o ano da liga italiana com uma vitória sofrida e de virada sobre o Sassuolo (13º) fora de casa.

Um gol de Elif Elmas (90+4), jogador da Macedônia do Norte, de cabeça após um escanteio, deu a vitória ao Napoli, que havia empatado aos 57 por meio do brasileiro Allan. O Sassuolo abriu o placar aos 29 com um gol do marfinense Hamed Junior Traoré.

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Quarta-feira:

Sampdoria – Juventus 1 – 2

– Sexta-feira:

Fiorentina – Roma 1 – 4

– Sábado:

Udinese – Cagliari 2 – 1

Inter – Genoa 4 – 0

Torino – SPAL 1 – 2

– Domingo:

Atalanta – Milan 5 – 0

Lecce – Bologna 2 – 3

Parma – Brescia 1 – 1

Sassuolo – Napoli 1 – 2

– Quarta-feira (horário de Brasília):

(16h45) Lazio – Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 42 17 13 3 1 36 14 22

2. Juventus 42 17 13 3 1 31 17 14

3. Lazio 36 16 11 3 2 38 16 22

4. Roma 35 17 10 5 2 33 17 16

5. Atalanta 31 17 9 4 4 43 25 18

6. Cagliari 29 17 8 5 4 33 23 10

7. Parma 25 17 7 4 6 24 20 4

8. Napoli 24 17 6 6 5 27 22 5

9. Bologna 22 17 6 4 7 27 29 -2

10. Torino 21 17 6 3 8 22 26 -4

11. Milan 21 17 6 3 8 16 24 -8

12. Verona 19 16 5 4 7 17 20 -3

13. Sassuolo 19 17 5 4 8 29 29 0

14. Udinese 18 17 5 3 9 13 28 -15

15. Fiorentina 17 17 4 5 8 21 28 -7

16. Lecce 15 17 3 6 8 22 35 -13

17. Sampdoria 15 17 4 3 10 14 27 -13

18. Brescia 14 17 4 2 11 15 29 -14

19. SPAL 12 17 3 3 11 12 26 -14

20. Genoa 11 17 2 5 10 17 35 -18

